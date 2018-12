POL-BOR: Südlohn - Unbekannte richten Zerstörungen an

Südlohn (ots) - Vandalismus am Weseker Weg: Unbekannte haben in Südlohn am vergangenen Wochenende einen Sachschaden im Gesamtwert von circa 1.500 Euro angerichtet. Im ersten Fall rissen die Täter mehrere Lamellen aus einer Außenjalousie, im zweiten Fall zerbrachen sie eine Werbetafel. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

