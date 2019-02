POL-KA: KA) Bruchsal - Vandalismus durch Brandlegung

Polizeipräsidium Karlsruhe

Gleich fünf Müllcontainer fielen unbekannten Tätern am Samstagabend zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr in Bruchsal zum Opfer. Zunächst wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Müllcontainer in der Orbinstraße gerufen. Dieser stand auf dem dortigen Gehweg, sodass keine Gefährdung für Gebäude bestand.

Etwas anders gestaltete es sich bei dem Einsatz gegen 20.30 Uhr auf einem Schulgelände in der Reserveallee. Hier wurden vier von insgesamt acht nebeneinanderstehenden Müllcontainern in Brand gesteckt. Ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren vier Tonnen konnte hier nur durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen verhindert werden. Dieser zog kurzerhand die brennenden Container einige Meter von den restlichen weg. Beide Brände konnten letztlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich dennoch auf insgesamt auf circa 4500,- EUR.

Ob die räumlich und zeitlich nahe beieinanderliegenden Brände durch ein und dieselben Täter gelegt wurden, müssen nun die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bruchsal zeigen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, erreichen Sie diese unter der Telefonnummer 07251 7260.

