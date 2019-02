Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbrecher suchen in der Nacht zum Sonntag Ettlinger Geschäfte auf

Karlsruhe (ots)

Ein Einbruch sowie ein Einbruchsversuch im Stadtgebiet von Ettlingen musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag verzeichnen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beschädigte der oder die Diebe eine Schaufensterscheibe eines Ladens in der Ettlinger Leopoldstraße und nahmen Auslagen in Höhe von 30 Euro an sich.

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der gleichen Nacht in der Schöllbronner Straße. Auch hier versuchten die Diebe über die Schaufensterscheibe an die Auslagen zu gelangen. Vermutlich wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört und verschwanden bislang unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-312 zu melden.

