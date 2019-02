Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bad Schönborn - Alkoholisierter Motorradfahrer gestürzt

Bad Schönborn (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Motorradfahrer ist am Samstag gegen 18.35 Uhr in der Doktor-Alfred-Weckesser-Straße in Lagenbrücken wohl auch wegen überhöhter Geschwindigkeit gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er kam per Rettungsteam mit Notarzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen ersten Wert von 1,52 Promille, was bei dem 50-Jährigen auch eine Blutprobe sowie den zumindest vorläufigen Verlust der Fahrerlaubnis zur Folge hatte.

