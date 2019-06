Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb erbeutet hochwertige Armbanduhr

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag (18.06.2019) offenbar durch geschickte Ablenkung einen 63 Jahre alten Mann bestohlen und dessen hochwertige Armbanduhr erbeutet. Der 63-Jährige befand sich gegen 10.55 Uhr vor einem Schaufenster an der Königstraße, als ihn ein Mann ansprach und darum bat, Geld zu wechseln. Dabei hielt er dem 63-Jährigen immer wieder ein Geldstück vor das Gesicht, wiederholte seine Bitte mehrfach und umklammerte mit seiner anderen Hand den Unterarm des Geschädigten. Der Unbekannte entfernte sich plötzlich in Richtung Klett-Passage und der 63-Jährige bemerkte wenigen Minuten nach dem Verschwinden des Täters das Fehlen seiner Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Täter war zirka 35 bis 40 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und hat eine normale bis kräftige Statur. Er hat kurze, braune, glatte Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans und ein dunkles Kurzarmhemd. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell