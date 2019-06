Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (17.06.2019) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Parfum im Wert von über 300 Euro gestohlen zu haben. Eine 46 Jahre alte Detektivin beobachtete den Tatverdächtigen gegen 13.10 Uhr, wie er einen Drogeriemarkt an der Wildunger Straße betrat, drei Parfums in seine Jackentasche steckte und das Geschäft offenbar ohne zu bezahlen verlassen wollte. Die Detektivin sprach den 40-Jährigen daraufhin an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der deutsche Tatverdächtige, der bereits einschlägig polizeibekannt ist, wird im Laufe des Dienstags (18.06.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

