Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (17.06.2019) kurz vor 18.00 Uhr in der Brückenstraße ereignet hat, ist ein achtjähriger Junge schwer verletzt worden. Das Kind rannte zwischen geparkten Fahrzeugen unachtsam auf die Fahrbahn und wurde dabei von einem 22-jährigen Fahrer eines Pkw VW erfasst. Der Junge kam mit einem Notarztwagen in eine Stuttgarter Klinik.

