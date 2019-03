Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 01.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Werbach: Pkw kommt allein beteiligt von der Fahrbahn ab

Am 01.03.2019, gegen 20.35 Uhr, befuhr eine 26 jährige Ford-Lenkerin die K2819 von Böttigheim kommend in Richtung Werbach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf das Bankett. Durch das Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte nach links über die gesamte Fahrbahn. Danach stürzte sie einen ca. 5 Meter tiefen Hang hinab und prallte gegen mehrere Bäume. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Versorgung durch die Rettungskräfte wurde sie unverzüglich in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz. Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw bis ca. 23.30 Uhr gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

