Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto beschädigt; Upgant-Schott - Schwerer Verkehrsunfall

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto beschädigt

Unbekannte haben den Lack eines VW Golf 6 zerkratzt. Der Wagen war zur Tatzeit, zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Samstag, 2 Uhr, an der Norddeicher Straße in Norden abgestellt. Die Täter zerkratzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der Beifahrerseite. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend auf dem Wilde-Äcker-Weg in Upgant-Schott ereignet. Ein 29-Jähriger aus Rechtsupweg war gegen 19.45 Uhr mit seinem VW Golf auf dem Wilde-Äcker-Weg in Richtung Siegelsumer Moorweg unterwegs. Er wollte nach links abbiegen, fuhr jedoch im Kreuzungsbereich aus noch ungeklärter Ursache geradeaus in den Graben. Er wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell