Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zusammenstoß auf Esenser Straße; Aurich - Radfahrer angefahren; Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß auf Esenser Straße

Drei Autos sind am Montag auf der Esenser Straße in Aurich zusammengestoßen. Ein 48-jähriger VW-Caddy-Fahrer hielt gegen 17.25 Uhr auf Höhe Sandhorster Loog an der roten Ampel, hinter ihm hielt eine 23 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf Plus. Eine herannahende 46 Jahre alte VW-Golf-Fahrerin bemerkte die haltenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf. Der VW Golf Plus wurde durch den Aufprall auf den VW Caddy geschoben. Die 46-jährige Golf-Fahrerin aus Wittmund, ihre Beifahrerin sowie die 23-jährige Fahrerin des VW Golf Plus aus Friedeburg wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Aurich - Radfahrer angefahren

Ein 19 Jahre alter Radfahrer aus Aurich ist am Dienstag mit einem VW Golf zusammengestoßen. Der 42 Jahre alte VW-Fahrer aus Aurich war gegen 7.40 Uhr auf dem Hoheberger Weg in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Als er nach rechts abbog, übersah er den 19-Jährigen auf dem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Ein grauer VW Golf Sportsvan ist am Dienstag in Aurich beschädigt worden. Der Wagen war zur Tatzeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in der Innenstadt, Am Pferdemarkt, auf einem Parkplatz abgestellt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen Wagen mit roter Lackierung. Die Polizei Aurich bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell