Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Angelzubehör gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben Angelzubehör aus Hütten an einem Gewässer in der Steinkuhlenstraße gestohlen. Zwischen dem Samstag und Mittwoch entwendeten die Täter Angelruten und weitere Angelutensilien im Wert von insgesamt etwa 750 Euro. Es entstand darüber hinaus ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold telefonisch unter 05231 / 6090 entgegen.

