Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 5000 Euro gestohlen - Hinweise nach Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Die Kriminalpolizei fahndete mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach einem Dieb, der am 11. April 2019 die Auszahlung von 5000 Euro einer Kundin aus einem Geldautomaten in der Sparkasse gestohlen hat (wir berichteten). Daraufhin sind mehrere Hinweise aus der Bevölkerung auf den Tatverdächtigen eingegangen und die abgebildete Person konnte identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Redaktionen werden gebeten, das Fahndungsfoto des Tatverdächtigen zu löschen und aus den Veröffentlichungen im Internet zu entfernen. Die Polizei Lippe bedankt sich bei den Medien für die Unterstützung der Öffentlichkeitsfahndung.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell