Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher in Gaststätte.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen Unbekannte in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ein. Sie erbeuteten etwas Bargeld und verursachten ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Ihre Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell