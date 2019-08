Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Fußgänger als Unfallzeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (1. August 2019) verletzten sich zwei Frauen in einem VW bei einem Verkehrsunfall leicht, als der Fahrer eines Audi vor ihnen nach einem Überholmanöver eine Vollbremsung machte (wir berichteten). Zeugen berichten von zwei Fußgängern, die zum Unfallzeitpunkt gegen 20:30 Uhr an der Pivitsheider Straße unterwegs waren und den Unfall vermutlich beobachtet haben. Die Polizei bittet die beiden, sich als Zeugen beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

