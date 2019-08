Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfall auf dem Parkplatz - Geschädigter gesucht.

Lippe (ots)

Am Montagmittag gegen 12:20 Uhr kollidierte ein 73-Jähriger in seinem Wagen auf dem Combi-Parkplatz in der Elisabethstraße mit einem geparkten Fahrzeug. Das geparkte Auto hat Beschädigungen im hinteren Bereich davongetragen, weitere Details zum Fahrzeug sind nicht bekannt. Die Polizei sucht nun den Halter des beschädigten Wagens als Geschädigten. Das Verkehrskommissariat in Detmold ist telefonisch unter 05231 / 6090 zu erreichen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell