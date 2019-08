Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Auto beschädigt.

Lippe (ots)

Am Montagabend zwischen 18 Uhr und 20:30 Uhr wurde an der B1 ein geparkter Nissan durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Halter hatte seinen grauen Wagen an der Barntruper Straße ungefähr auf Höhe der Hausnummer 7 auf einem Parkplatz abgestellt. Später entdeckte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite, der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

