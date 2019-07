POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Auseinandersetzung in Gaststätte, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, 24.07.2019, gg. 20.30 Uhr

(ho)Bei einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen unterschiedlicher politischer Gesinnung, sind gestern Abend in einer Wiesbadener Gaststätte mindestens zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr fand ein Stammtisch der Jugendorganisation der AfD in der betroffenen Gaststätte statt, an dem 10 Personen teilnahmen. Die Veranstaltung wurde durch eine Personengruppe von etwa 10 bis 12 Personen gestört, die augenscheinlich dem linken Spektrum zuzurechnen sind. Aufgrund der Störungen, durch Musik, Pöbeleien und das Entfalten eines Transparentes, entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung, bei der zwei Teilnehmer des Stammtisches leicht verletzt wurden. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Störer aus der Gaststätte, woraufhin Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleiteten. Dabei konnten jedoch keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden. Aufgrund des Vorfalles wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, welches von der Wiesbadener Kriminalpolizei bearbeitet wird. Hinweisgeber, die Angaben zur Flucht oder zur Identität der flüchtigen Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Feuer auf Ponyhof - Brandstellenuntersuchung verschoben Rüdesheim, Auf dem Ebenthal, Brandzeit: 21.07.2019, ab ca. 17.00 Uhr

(ho)Die Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei zur Brandursache des Feuers am 21.07.2019 dauern an. Die Brandermittler des Präsidiums konnten den Brandort bisher noch nicht genau untersuchen, da für die Maßnahmen Spezialgerät erforderlichen ist. Aus organisatorischen Gründen kann daher die zunächst für heute vorgesehene Brandstellenuntersuchung erst am Vormittag des kommenden Montags stattfinden. Dabei werden auch Fachleute des Hessischen Landeskriminalamtes zum Einsatz kommen. Bisher haben sich noch keine weiteren Erkenntnisse bezüglich einer möglichen Brandursache ergeben.

