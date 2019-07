Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektion Rheingau-Taunus: Eva Hertel - neue Leiterin der Polizeidirektion Rheingau-Taunus stellt sich vor

(pl)Polizeidirektorin Eva Hertel ist seit Anfang Juni neue Leiterin der Polizeidirektion Rheingau-Taunus und tritt damit die Nachfolge von Polizeidirektor Karl-Heinz Brassat an, welcher im Oktober 2018 die Leitung der Polizeidirektion Wiesbaden übernommen hat. In der Übergangszeit wurde die Polizeidirektion von EPHK Jörg Diedler kommissarisch geleitet.

Eva Hertel ist 41 Jahre alt und wohnt in Wiesbaden. Als Ausgleich zum Büroalltag verbringt sie ihre Freizeit gerne an der frischen Luft oder liest ein gutes Buch. Da Eva Hertel aus einer Polizeifamilie stammt, hat ihre diesbezügliche Sozialisation schon recht früh begonnen. In den Dienst der hessischen Polizei ist sie dann offiziell im September 1997 eingetreten. Als gebürtige Nordhessin studierte sie in Kassel und hat sich seitdem immer weiter Richtung Süden bewegt.

Nach mehreren Jahren und Funktionen in der Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich absolvierte Eva Hertel zwischen 2006 und 2008 den Durchlauf für den höheren Dienst beim Polizeipräsidium Mittelhessen. Im Anschluss an das Studium für den höheren Dienst an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster war sie von 2010 bis 2013 beim Polizeipräsidium Südhessen als Leiterin des Führungs- und Lagedienstes und kommissarische Leiterin der Polizeidirektion Odenwald tätig, um dann beim Landespolizeipräsidium die Funktion der Verkehrsreferentin zu übernehmen. Ab November 2015 war Eva Hertel an der Hessischen Polizeiakademie verantwortlich für die Einstellungsoffensive der Hessischen Polizei.

In den ersten 50 Tagen hat sie bereits zahlreiche Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt und dabei viele engagierte Menschen kennengelernt, die sehr gerne bei der Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis arbeiten. Auch mit Bürgerinnen und Bürgern hat Eva Hertel schon das direkte Gespräch gesucht, um einen persönlichen Eindruck zu erhalten, was die Menschen bewegt. Ihr ist es wichtig ansprechbar zu sein und dass die Polizei als bürgernah wahrgenommen wird.

Eva Hertel freut sich auf die vielfältigen neuen Aufgaben und interessanten Herausforderungen als Leiterin der Polizeidirektion Rheingau-Taunus und die Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Sicherheitspartnern auf kommunaler Ebene.

