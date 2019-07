Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Überfall auf Passanten gescheitert, Wiesbaden-Kloppenheim, Kirschberg, 23.07.2019, gg. 22.15 Uhr

(ho)Zwei unbekannte Räuber sind gestern Abend bei einem Überfall auf einen 27-jährigen Passanten leer ausgegangen. Die Täter hielten den Geschädigten gegen 22.15 Uhr im Bereich des Friedhofes an und einer der Räuber bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Der 27-Jährige wurde aufgefordert seine Wertsachen auszuhändigen, was dieser zunächst verweigerte. Schließlich wurden Zeugen auf die Szene aufmerksam, woraufhin die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem räuberischen Duo verlief ohne Erfolg. Der Mann mit der Schusswaffe wurde als Anfang 20, ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und mit einem leichten Bartansatz beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine Mütze der Marke Adidas mit weißem Logo und sprach mit einem arabischen Akzent. Sein Komplize sei ebenfalls Anfang 20, ca. 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, sehr dünn und war mit einem neonfarbenen Kapuzenpullover der Marke Adidas mit blau-weißen Dreiecken bekleidet. Beide hätten arabisch ausgesehen, so der Geschädigte. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchtem Straßenraub und nimmt Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Tätern unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Beziehungsstreit auf offener Straße, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 23.07.2019, gg. 17.00 Uhr

(ho)Ein Beziehungsstreit ist gestern am frühen Abend in der Klarenthaler Straße eskaliert und zog somit einen Polizeieinsatz nach sich. Ein 52-Jähriger verfolgte dabei seine Lebensgefährtin zunächst zu Fuß, warf eine Bierflasche nach ihr und schlug schließlich auf sie ein. Selbst als die Frau am Boden lag, trat er weiterhin nach ihr. Als sich ein Bekannter in die Szene einmischte, wurde auch er geschlagen. Der 52-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber im Rahmen der Fahndung von der Polizei festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

3. Spielautomaten aufgebrochen, Wiesbaden, Berliner Straße, 23.07.2019, gg. 00.55 Uhr

(ho)Am frühen Dienstagmorgen sind Einbrecher in eine Gaststätte in der Berliner Straße eingebrochen und haben dort das Bargeld aus zwei Spielautomaten gestohlen. Durch ein aufgebrochenes Fenster drangen die Täter zunächst in den Gastraum ein, wo sie gewaltsam die Automaten öffneten. Mit der Beute flüchteten sie schließlich vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Kletterutensilien entwendet, Wiesbaden, Platte, Kletterwald, Montag, 22.07.2019, 19:30 Uhr bis Dienstag, 23.07.2019, 10:00 Uhr

(fs)Jugendliche haben mutmaßlich in der Nacht zum Dienstag mehrere Kletterutensilien im Wert von über 700 Euro im Bereich des Kletterwaldes auf der Platte in Wiesbaden entwendet. Dabei konnten die Täter von einem Zeugen beobachtet werden, welcher sie aufforderte, das Gelände zu verlassen. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung. Sie konnten im Nachgang ermittelt werden, sodass nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde.

5. Rucksack aus Pkw gestohlen, Wiesbaden, Kastel, Boelckestraße, Dienstag, 23.07.2019, 19:20 Uhr

(fs)Einem unbekannten Täter gelang es gestern Abend, auf einem Parkplatz in der Boelckestraße in Kastel einen Rucksack vom Beifahrersitz eines Pkw zu entwenden, während die Geschädigte gerade Einkäufe im Kofferraum verstaute. Ersten Erkenntnissen nach näherte sich der Täter unbemerkt dem Pkw und entwendete den auf dem Beifahrersitz verstauten Rucksack der Geschädigten mit einem Inhalt im Wert von ca. 780 Euro. Dem Täter gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240.

6. Einbruch misslungen, Wiesbaden, Uhlandstraße, Dienstag, 02.07.2019, 06:00 Uhr bis 23.07.2019, 10:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Dienstag, 02.07.2019, 06:00 Uhr bis 23.07.2019, 10:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße in Wiesbaden einzudringen. Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die Täter mittels eines unbekannten Werkzeuges in das Haus einzudringen, was jedoch misslang. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

7. Fahrzeugspiegel beschädigt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Montag, 22.07.2019, 21:00 Uhr bis Dienstag, 23.07.2019, 07:30 Uhr

(fs)Ein dreister Vandale hat in der Nacht zum Dienstag den Außenspiegel eines in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden geparkten Volvo beschädigt. Der Täter wendete dabei brachiale Gewalt an, sodass der Spiegel aus der Verankerung brach und ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden ist. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2340.

8. Toilette in Brand gesetzt, Wiesbaden, Wielandstraße, Mittwoch, 24.07.2019, 02:49 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben heute Nacht in der Wielandstraße mittels Brandbeschleuniger eine "Dixi-Toilette" in Brand gesetzt. Diese wurde durch den Brand komplett beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden ist. Eine Ausbreitung des Brandes konnte durch Kräfte der Wiesbadener Feuerwehr glücklicherweise verhindert werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

9. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Wiesbaden, Auguste-Viktoria-Straße, 23.07.2019, zwischen 08.50 Uhr und 09.30 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in der Auguste-Viktoria-Straße ist gestern Morgen an einem geparkten VW Touareg ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. Der Wagen war am Fahrbahnrand abgestellt und wurde von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt. An dem VW konnte weiße Fremdfarbe gesichert werden. Die Wiesbadener Polizei ermittelt wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Solarlampen entwendet, Geisenheim, Martin-Kilian-Weg, Mittwoch, 10.07.2019, - Samstag, 20.07.2019

(ge) Zwischen dem 10.07.2019 und dem 20.07.2019 wurden im Martin-Kilian-Weg in Geisenheim von einem unbekannten Täter mehrere Solarlampen entwendet. Der Täter stieg mutmaßlich über den Zaun in den Garten des Geschädigten und entwendete die Lampen im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06722) 9112 - 0 zu melden.

2. Fahrraddiebstahl, Geisenheim, Winkeler Straße, Montag, 22.07.2019, 22:00 Uhr - Dienstag, 23.07.2019, 00:45 Uhr

(ge) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter zwei Fahrräder in Geisenheim entwendet. Die Fahrräder waren an einem Laternenmast in der Winkler Straße angekettet. Dennoch wurden sie zwischen 22:00 Uhr und 00:45 Uhr auf bisher unbekannte Art und Weise gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Rüdesheimer Polizei ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06722) 9112 - 0 zu melden.

3. Verkehrsunfall mit Sachschaden, Hünstetten, Bundesstraße 417, Dienstag, 23.07.2019, 14:00 Uhr

(ge) Am Dienstagnachmittag kam es auf der B417 bei Hünstetten-Kesselbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 58-jährige Frau wollte gegen 14:00 Uhr von Kesselbach aus kommend an der dortigen Ampel nach links auf die Bundestraße abbiegen. Zeitgleich überfuhr eine die B417 in Richtung Limburg befahrende 66-Jährige mit ihrem VW-Passat die für sie rotzeigende Ampel. Die Front des VW kollidierte mit der Fahrerseite des Hyundai der 58-Jährigen. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

