Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Einbruchsversuch in Kita.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten zwischen dem 5. und 13. August 2019 gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Straße "Auf der Breede" einzudringen. Sie gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Die Täter verursachten einen Sachschaden von rund 700 Euro. Hinweise zum Einbruchsversuch teilen Sie bitte der Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 mit.

