POL-AUR: Aurich - Anhänger gestohlen; Aurich - Einbruch in Bäckerei; Aurich - Unfallflucht; Südbrookmerland - Autofahrer leicht verletzt; Aurich - Gegen Baum gefahren

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Anhänger gestohlen

Ein Autoanhänger mit blauer Plane ist in Aurich gestohlen worden. Unbekannte entwendeten den Anhänger, der neben einer Kaffeerösterei an der Straße Kornkamp abgestellt war, in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Zeugen, die Hinweis auf den Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Bäckereifiliale in Aurich eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei an der Wallinghausener Straße und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 4.45 Uhr. Zeugen werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein grauer Toyota ist am Dienstag auf der Raiffeisenstraße in Aurich beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer bog gegen 12 Uhr von einer Ausfahrt auf die Raiffeisenstraße und touchierte dabei den Wagen. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er soll ein weißes Auto gefahren haben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Autofahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag in Südbrookmerland auf der Auricher Straße gekommen. Gegen 16.45 Uhr war ein 37 Jahre alter Autofahrer mit seinem Hyundai Tucson in Richtung Emden unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Im blanken Moor bremste der vorausfahrende Autofahrer ab und der Hyundai-Fahrer wich aus, um ein Auffahren zu vermeiden. Er zog nach links und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einer 48 Jahre alten Frau in einem VW Fox zusammenstieß. Die Frau wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Aurich - Gegen Baum gefahren

Eine Autofahrerin aus Aurich ist am Dienstagabend gegen einen Baum geprallt. Die 19-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf der Straße Schirumerfeld in Fahrtrichtung Kirchdorfer Straße unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie stieß mit ihrem Toyota Yaris gegen einen dortigen Baum. Es entstanden Schäden am Auto sowie an Baum und Berme. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

