Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Lagerräume eines Discounters

Mönchengladbach - Venn (ots)

Am Samstag, 27.07.2019, wurde in den Lagerbereich eines Discounters eingebrochen. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten am Nachmittag zwei Zugangstüren auf und entwendeten mehrere Zigarettenpackungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell