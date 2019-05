Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand von Holzschredder

Am 20. Mai 2019 geriet in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr eine geringe Menge an Holzschredder an der Straße Zur Mark im Bereich der Walze einer Schreddermaschine in Brand. Der kleine Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr aus Lohne gelöscht werden. Es entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

