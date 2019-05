POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Pkw entwendet

In der Nacht zu Dienstag, 21. Mai 2019, entwendeten unbekannte Täter einen unverschlossenen Pkw Mitsubishi Galloper, der in einem offenen Holzschuppen an der Altenoyther Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

In der Zeit von Freitag, 17. Mai 2019, 12.00 Uhr, bis Samstag, 18. Mai 2019, 12.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe eines Buswartehäuschens am Ziegeldamm. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494/308) entgegen.

Friesoythe - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 21. Mai 2019 befuhr eine 62-jährige Friesoytherin gegen 09.00 Uhr mit ihrem Kia Sportage die Wiesenstraße in Richtung Grüner Hof. An der dortigen Einmündung wollte sie nach rechts in die Straße Grüner Hof abbiegen und übersah dabei einen von rechts kommenden 84-jährigen Friesoyther auf einem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand kein Schaden.

