Cloppenburg - Pkw zerkratzt

Am 20. Mai 2019 zerkratzten unbekannte Täter in der Zeit von 14.10 Uhr bis 15.40 Uhr eine Audi Q 4, der an der Straße Wallgärten geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 21. Mai 2019 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 08.40 Uhr die Varrelbuscher Straße in Richtung Varrelbusch und stieß hierbei aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstandes mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden 63-Jährigen aus Bünde zusammen, der mit einem Lkw unterwegs war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

