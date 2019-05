Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Räuberischer Diebstahl, Polizei sucht mögliches Opfer

Cloppenburg/Vechta (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrraddieb und einem bislang unbekannten Zeugen benötigt die Polizei Lohne Hinweise. Ein bislang unbekannter ca. 16-jähriger Jugendlicher entwendete am Samstag gegen 17.00 Uhr in Lohne, Im Dörlath, aus einer geöffneten Garage ein Fahrrad. Bewohner des Tatortes bemerkten den Diebstahl und nahmen sofort nach dem Dieb die Verfolgung auf. Darüber hinaus wurde ein bislang unbekannter ca. 60-jähriger Mann auf den Diebstahl aufmerksam und konnte nach Verfolgungsfahrt - beide auf dem Fahrrad - den Dieb schließlich auf dem Meyerfelder Weg (Höhe Haus-Nr. 10) stellen. Der Dieb ließ das Fahrrad fallen und bedrohte den Zeugen. Schließlich fuhr der Zeuge mit seinem Fahrrad zum Diebstahlsort zurück, um die Geschädigten über den Verbleib des gestohlenen Fahrrades zu informieren. Danach ging man auseinander, ohne die Personalien des Zeugen zu erfragen. Die Polizei sucht in dieser Sache insbesondere den ca. 60-jährigen Mann, der rechts groß sein soll (ca. 190 Zentimeter). Dieser hat ein Elektrofahrrad der Marke Flyer mitgeführt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle / Polizei Lohne

Telefon: 04471/1860-104 / 04442-93160

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell