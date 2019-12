Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Mehrere Wohnwagen aufgebrochen

Velen (ots)

Den Einbruch in insgesamt sieben Wohnwagen stellte ein Campingplatzbetreiber am Heidener Landweg in Velen fest. Zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Donnerstag, 16.30 Uhr, brachen unbekannte Täter die Campingfahrzeuge und deren Vorbauten auf und durchwühlten Schubladen und Schränke. Zur Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Borken (02861/9000) bittet um sachdienliche Hinweise.

