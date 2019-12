Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Telefonbetrüger lassen nicht locker

Kreis Borken (ots)

Zu mehreren Fällen des versuchten Telefonbetrugs kam es am Donnerstag im Kreis Borken. Hierzu gaben sich die Anrufer in einigen Fällen als Polizeibeamte aus. Weiterhin nutzten sie die "Enkeltrick-Masche", um Geld zu ergaunern. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsmasche, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

So können Sie sich schützen: Fragen Sie beharrlich nach und setzen Sie den Anrufer damit unter Druck. Einen angeblichen Polizeibeamten können Sie nach seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle befragen. Rufen Sie im Zweifelsfall den Notruf an und fragen nach, ob es den Polizisten tatsächlich gibt. Einen angeblichen Verwandten können Sie z.B. detailliert nach Familienverhältnissen befragen. Öffnen Sie Unbekannten niemals die Tür und übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an Personen, die Sie nicht kennen. Wenn Sie Bedenken haben, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie über den Notruf die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Penker



Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell