POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Pkw mit unbekannter Substanz besprüht

Heringen - Am Donnerstagabend (14.11.), gegen 19:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, welcher in der Straße "Untere Goethestraße" abgestellt war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW 1. Eine Zeugin hat eine männliche Person dabei beobachtet, wie sie eine bisher unbekannte Substanz aus einer Spraydose auf die Motorhaube sprühte. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Circa 180 cm groß, hatte eine schlanke Figur und war zur Tatzeit komplett dunkel bekleidet.

In Gaststätte eingebrochen

Hohenroda / Mansbach - In der Nacht zu Donnerstag (14.11.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße "Eisfeld" ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Hier stahlen sie diverse Paletten mit Getränkedosen, eine Kiste Bier, sowie Süßigkeiten. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

