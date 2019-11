Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Germersheim (ots)

Am 22.11.2019, gegen 13:25Uhr, wollte ein 24jähriger mit seinem Pkw VW Sharan von der Germersheimer Klosterstraße kommend nach links in die Fischerstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 51jährigen Fahrradfahrer, welcher aus Richtung Uni kommend, den Radweg geradeaus die Klosterstraße entlangfahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer auf die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

