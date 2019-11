Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Leitplanke gekracht

A 65 Deidesheim (ots)

In die Leitplanke gekracht war der 44-jährige Fahrer eines Transporters, der am Samstag gegen 3 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs war. Nach eigenen Angaben hätte er in Höhe der Anschlussstelle Deidesheim einem auf der Fahrbahn befindlichen Tier ausweichen wollen. Die Polizei schätzt den Schaden am Transporter auf 5000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Bergung musste die rechte Fahrspur für 20 Minuten gesperrt werden.

