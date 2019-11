POL-PDLD: Handysünder und Gurtmuffel kontrolliert

Polizeidirektion Landau

Am Freitag wurde in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr die Verkehrssicherheit in der Staatsstraße in Edenkoben überprüft. Ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg erwartet vier Verkehrsteilnehmer, die widerrechtlich ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Elf weitere Fahrzeuginsassen wurden wegen des Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes kostenpflichtig verwarnt.

