Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Geschwindigkeitsüberwachung

Rülzheim (ots)

Am Vormittag des 22.11.2019 wurde eine Stunde lang die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km/h in der Römerstraße in Rülzheim überwacht. Bei 25 gemessenen Fahrzeugen wurden sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 47km/h.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell