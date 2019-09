Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Exhibitionist

Germersheim (ots)

Am Sonntag, 15.09.2019, gegen 17:45Uhr, trat ein Exhibitionist im Bereich der August-Becker-Straße in Germersheim in Erscheinung. Während er die Hose herunterließ und an seinem Glied manipulierte ging zunächst eine junge Familie mit Kleinkind an ihm vorbei und anschließend eine Frau, die mit ihren Hunden spazieren ging. Von dieser Frau sind die Personalien bis dato nicht bei der Polizei bekannt. Sie wird gebeten sich bei der Polizei in Germersheim unter der 07274-958-0 zu melden. Der Exhibitionist konnte im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Mögliche weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

