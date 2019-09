Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall mit Flucht

Edesheim (ots)

Zeugen sucht die Polizeiinspektion Edenkoben nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 15.09.2019 um 11:35 Uhr im Bereich der Jahnstraße / Bahnübergang in Edesheim, zugetragen hat. Gesucht werden Hinweise zu einem Motorradfahrer mit einer auffallend gelben Jacke, unterwegs mit einem Kraftrad älteren Modells. Dieser sei zur Tatzeit von Kleinfischlingen aus kommend in Richtung der Staatsstraße Edesheim gefahren. In Höhe der Jahnstraße / Bahnübergang, fuhr der Kradfahrer derart mittig, dass ein entgegenkommender PKW-Führer stark abbremsen und sein Fahrzeug nach rechts lenken musste, um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Hierbei streifte dieser einen parkenden PKW. Laut Unfallbeteiligtem befanden sich mehrere PKW-Führer hinter dem Motorradfahrer, die den Verkehrsvorgang ebenfalls verfolgt haben. Es wird ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro angenommen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die sich an Details oder sogar an das Kennzeichen des Motorrads erinnern können.

