Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Auf dem Baumbus/Brand in Kellerwohnung

Coesfeld (ots)

Was den Brand in einer Kellerwohnung in der Nacht auf Dienstag (14.1.20) an der Straße "Auf dem Baumbus" in Appelhülsen ausgelöst hat, ermittelt nun die Polizei. Der Notruf ging gegen 00.20 Uhr ein. Der 32-jährige Bewohner kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Wie hoch der Sachschaden ist, steht derzeit nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell