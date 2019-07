Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120719-646: Hoher Schaden nach Kindergarteneinbruch

Hückeswagen (ots)

In einen Kindergarten in der Gerhard-Rottlaender-Straße sind Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch (10.Juli) 6:45 Uhr eingestiegen. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang in die Räumlichkeiten; sie beschädigten eine Terrassentür und ein Fenster. Erstmal im Objekt hatten sie das Büro der Leitung im Visier. Auch hier wendeten sie Gewalt an, um einen Schrank zu öffnen. Fündig wurden sie nicht. Ohne Beute verließen sie den Tatort wieder. Zurückgelassen haben sie einen nicht unerheblichen Schaden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

