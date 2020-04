Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes Benz nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 10. April, gegen 10 Uhr, auf der Kamener Straße sucht die Polizei einen schwarzen Mercedes A-Klasse. Der Flüchtige beschädigte im Kreisverkehr Kamener Straße/ Alte Landwehrstraße ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel. Anschließend fuhr er in Richtung Kleine Werlstraße weiter. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

