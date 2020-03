Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer übersehen und schwer verletzt

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr befuhr eine 18-jährige Hyundaifahrerin die Landstraße in Richtung Heidelberg. In Höhe der Haltestelle Schriesheim Bahnhof bog die 18-Jährige auf einen Parkplatz ab. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah sie beim Überfahren eines Rad- und Fußweges einen 56-jährigen Radfahrer, der nahezu ungebremst in die Beifahrerseite des Autos fuhr.

Hierbei verletzte sich der Radfahrer schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

