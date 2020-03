Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Oberflockenbach/Rhein-Neckar-Kreis: In Doppelhaushälfte eingebrochen - Zeugen gesucht

Weinheim-Oberflockenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Oberflockenbach ein. Die Einbrecher schlugen ein Fenster an der Straßenseite des Anwesens in der Steinklingener Straße ein und stiegen in das Haus ein. Im Erdgeschoss öffneten und durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Einbrecher etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Bewohnerin des Hauses erwachte gegen Mitternacht wegen eines lauten Knalls, dachte sich jedoch nichts dabei und legte sich wieder Schlafen. Erst am Morgen gegen neun Uhr bemerkte die Frau den Einbruch.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

