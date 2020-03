Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Unbekannte stehlen Farbe und Fassadenputz auf Baustelle - Zeugen gesucht

Heidelberg-Südstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter von einer Großbaustelle in der Heidelberger Südstadt zahlreiche Eimer mit Farbe und Fassadenputz. Die Einbrecher öffneten den Bauzaun der Großbaustelle in der Roeblingstraße und entwendeten insgesamt 40 Eimer mit Fassadenputz und Fassadenfarbe in den Tönen Graublau und Gelb. Die Eimer waren vor dem Haupteingang des Gebäudes abgestellt. Der Diebstahlschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

