Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Kind angefahren; Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Kind angefahren

Am Montag ist in Moordorf ein siebenjähriges Mädchen von einem Auto angefahren worden. Das Mädchen war gegen 13.25 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Ringstraße unterwegs. Am Kreuzungsbereich zum Ritzweg übersah ein 52 Jahre alter Opel-Fahrer, der aus dem Ritzweg kam, das Kind offenbar und stieß mit ihm zusammen. Die Siebenjährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Aurich sind am Montag zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 21 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Moordorfer Straße auf eine verkehrsbedingt wartende 21 Jahre alte Dacia-Fahrerin auf. Der Dacia wurde dadurch auf einen VW Golf geschoben. Die 31 Jahre alte VW-Fahrerin und die 21 Jahre alte Audi-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell