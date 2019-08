Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonnenbrand

Greven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (15.08.2019) hat an der Marktstraße eine blaue Papiermülltonne gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist zu vermuten, dass unbekannte Personen die Tonne bzw. den Inhalt in Brand gesetzt haben. Ein Anwohner ist um 01.48 Uhr durch den Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam geworden. Auf einer gepflasterten Fläche des Nachbargrundstückes sah er dann die brennende Mülltonne. Die Bewohner verständigten die Feuerwehr und begannen unmittelbar mit dem Löschen des Feuers. Dieses war ihnen auch so weit gelungen, dass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste. Der Schaden an der vollkommen beschädigten Papiertonne liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

