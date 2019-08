Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Sachbeschädigung

Steinfurt (ots)

Am Schüttenwall, an den rückwärtigen Grundstückflächen der Häuser an der Straße Türkei, ist ein PKW beschädigt worden. Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in den Nachtstunden zum Mittwoch (14.08.2019), nach 22.00 Uhr, vom Schüttenwall aus zu dem schwarzen Fiat gegangen. Mit einem Stein schlug der Randalierer gegen die Windschutzscheibe des Autos. Dabei zersprang die Scheibe und es entstand darin eine Delle. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der benutzte Stein lag noch neben dem Wagen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

