Polizei Mettmann

POL-ME: Aktionswoche gegen "falsche Polizeibeamte" in Heiligenhaus - Auftakt und Pressetermin - Einladung für Medienvertreter - Heiligenhaus - 1906094

Mettmann (ots)

In der kommenden Woche setzt die Kreispolizeibehörde Mettmann ihre intensiven Bemühungen in der Bekämpfung von Trickbetrügern unermüdlich fort, welche sich immer wieder telefonisch als falsche Polizeibeamte ausgeben. Nach den bereits in Haan, Ratingen, Langenfeld, Velbert, Hilden, Mettmann und Monheim am Rhein erfolgreich durchgeführten "Aktionswochen gegen falsche Polizeibeamte" gehen diese in den kommenden Tagen in Heiligenhaus in ihre nächste Runde. Wir berichteten bereits mehrfach und ausführlich über die polizeilichen Aktionswochen, beispielsweise in der Pressemeldung OTS 1906074 vom 14. Juni 2019 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4297409).

Dass die Masche der Trickbetrüger immer noch angewandt wird, zeigt ein Beispiel aus Heiligenhaus von Montag (17. Juni 2019): Eine 81-jährige Heiligenhauserin war am Nachmittag zu ihrem Geldinstitut gegangen, um eine sehr hohe fünfstellige Summe Bargeld abzuheben. Glücklicherweise kam dies der Angestellten des Geldinstituts merkwürdig vor. Als sie die Dame nach dem Grund ihrer ungewöhnlichen Abhebung fragte, stellte sich heraus, dass auch bei ihr "falsche Polizeibeamte" angerufen und sie zu ihrem Handeln genötigt hatten. So flog der Trickbetrug auf und aufgrund der aufmerksamen Angestellten konnte in diesem Fall ein Schaden verhindert werden - die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern derzeit noch an.

Um auch in Heiligenhaus vor den Maschen der Trickbetrüger zu warnen und potenzielle Opfer gezielt zu sensibilisieren, werden von Montag (24. Juni 2019) bis Freitag (28. Juni 2019) uniformierte Bezirksdienst- und Polizeibeamte im gesamten Heiligenhauser Stadtgebiet Haushalte aufsuchen, in denen Menschen gemeldet sind, die 70 Jahre oder älter sind. Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass gerade Angehörige dieser Altersgruppe gezielt von den Trickbetrügern als potenzielle Opfer ausgesucht und telefonisch kontaktiert werden.

Flankiert wird dieses "Klinkenputzen" vom Info-Mobil der Kreispolizeibehörde Mettmann, welches in dieser Woche ausschließlich in Heiligenhaus unterwegs sein wird. Beraterinnen und Berater der polizeilichen Kriminal- und Verkehrsunfallprävention, unterstützt von örtlichen Polizeikräften und den lokalen "ASS!en" (ehrenamtliche Seniorenberaterinnen und -berater des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit), werden am Info-Mobil, an wechselnden Orten im Heiligenhauser Stadtgebiet, interessierte Bürgerinnen und Bürger in persönlichen Gesprächen informieren, beraten und sensibilisieren.

Begleitet wird auch die Aktionswoche in Heiligenhaus von einem offiziellen Pressetermin mit Landrat Thomas Hendele, dem Leitenden Polizeidirektor Manfred Frorath sowie Bürgermeister Michael Beck. Dieser Termin findet statt am:

Mittwoch, 26. Juni 2019 um 10 Uhr, am INFO-Mobil der Polizei, auf dem Heiligenhauser Wochenmarkt auf dem Rathausvorplatz an der Hauptstraße.

Medienvertreter sind zu diesem offiziellen Pressetermin, aber auch zu einer von Anfang an fortlaufenden Berichterstattung in Wort und Bild herzlich eingeladen. Zudem bietet die Kreispolizei den örtlichen Medien natürlich auch in dieser Aktionswoche erneut an, die "Klinken-putzenden" Polizeibeamtinnen und -beamten bei ihren Hausbesuchen selber zu begleiten. Diese verteilen bei ihren Besuchen nicht nur ein persönliches Anschreiben des Landrats sowie weiteres Infomaterial, sondern führen dabei auch fortlaufend individuelle Beratungsgespräche mit angetroffenen Seniorinnen und Senioren.

Folgende Termine und Standorte sind für das Info-Mobil vorgeplant:

- Montag, 24. Juni 2019: 9 bis 13 Uhr, Velberter Straße 38-44 (Parkplatz des Supermarktes)

- Mittwoch, 25. Juni 2019: 9 bis 13 Uhr, auf dem Rathausvorplatz während des Wochenmarktes an der Hauptstraße.

- Freitag, 28. Juni 2019: 9 bis 13 Uhr, Höseler Straße 63, auf dem Parkplatz vor dem EKZ.

Über Ergebnisse und besondere Ereignisse im Verlauf der Heiligenhauser Aktionswoche wird die Kreispolizeibehörde Mettmann selbstverständlich auch in der Woche vom 24. bis 28. Juni 2019 unaufgefordert und fortlaufend weiter berichten.

