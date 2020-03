Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 08.03.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Sachbeschädigung an mehreren PKW Aurich - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden fünf PKW, welche in der Marie-Juchacz-Straße in Aurich abgestellt waren, mit Farbe beschmiert und dadurch beschädigt. Der Schaden an den Fahrzeugen dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheit im Straßenverkehr Aurich - Am Samstagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines Opel in der Utlandshörner Straße in Aurich. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 50jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Motorradfahrer Großefehn - Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 28jähriger Motorradfahrer aus Wiesmoor mit seiner Honda den Kreisverkehr in Strackholt. Ein 23jähriger Mann aus Uplengen befuhr mit seinem SEAT die Fiebinger Straße, fuhr in den vorgenannten Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein und stürzte. Der 28jährige Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Altkreis Norden

Altkleidercontainer brannte Norden - Am Sonntagmorgen, gegen 00:55 Uhr, brannte in der Rheinstraße in Norden ein Altkleidercontainer. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es ist zu vermuten, dass das Feuer mutwillig verursacht wurde. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise hierzu werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Carport brannte Osteel - Am Samstagnachmittag geriet im Alten Postweg in Osteel aus bislang unbekannter Ursache ein hölzerner Carport in Brand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf ein Wohnhaus sowie auf eine Garage konnte verhindert werden. Am Carport entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Polizeiliche Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden aufgenommen.

Alkoholisiert am Steuer Norden - Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Norden im Warfenweg einen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 22jährige Fahrzeugführerin aus Emden nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die 22-jährige Frau, welche sich noch in der Probezeit befindet, muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss Norden - Am frühen Sonntagmorgen stoppte die Polizei im Norder Stadtgebiet einen Rollerfahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31jährige Mann aus Norden unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Im weiteren Verlauf wurden außerdem bei dem Mann geringe Mengen an verschiedenen Drogen aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Zusammenstoß zwischen Trecker und Auto Großheide - Am Samstagabend kam es in Großheide -im Bereich der Kreuzung Heerweg/Linienweg- zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Trecker und einem Auto. Bei dem Zusammenstoß wurde der 19jährige Autofahrer aus Großheide leicht verletzt. Der 27jährige Treckerfahrer aus Eversmeer blieb unverletzt. Zudem entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Emotionaler Fußballfan Norden - Am Samstagabend teilte eine Norder Bürgerin der Polizei mit, dass aus einer Wohnung im Neuen Weg in Norden lautstarkes Geschreie und in Teilen auch massive Fäkalsprache zu hören sei. Bei einer Überprüfung konnten Polizeibeamte diese Beobachtungen bestätigen und es musste zunächst von einer lautstarken Auseinandersetzung ausgegangen werden. Als den Beamten die Wohnungstür geöffnet wurde, staunten sie nicht schlecht. In der Wohnung befand sich lediglich der 54jährige Wohnungsinhaber. Von Streit oder Auseinandersetzungen war keine Spur. Der Mann hatte lediglich die Fußballbundesliga im Fernsehen verfolgt und seinen Emotionen freien Lauf gelassen.

Landkreis Wittmund

Sachbeschädigung an Pkw Wittmund - Im Laufe des Samstags wurde ein schwarzer Pkw Dacia Sandero in der Mühlenstraße zerkratzt. Wer Hinweise zum Täter geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter 04462-9110 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Turnhalle Wittmund - Am Freitagabend wurden während eines Trainings zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr mehrere Paare Schuhe aus der unverschlossenen Sporthalle der BBS Wittmund aus der dortigen Umkleidekabine entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter Tel.: 04462-9110 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung Wittmund - Am Samstagabend kam es in der Wittmunder Straße zu einer Körperverletzung. Hierbei ist ein 59jähriger Wittmunder leicht verletzt worden, nachdem er von einem 36jährigen Mann, ebenfalls aus Wittmund, mit einem unbekannten Gegenstand geschlagen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung Wittmund - In der Nacht zu Sonntag wurde ein 22Jähriger von einem 18Jährigen in einer Diskothek in der Burgstraße körperlich angegriffen. Der 22jährige Wittmunder wurde hierbei leicht verletzt und erlitt eine Kopfplatzwunde. Noch vor Ort wurde der Rettungsdienst angefordert, welcher das Opfer erstversorgte. Den 18jährigen Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell