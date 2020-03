Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unter Alkoholeinfluss unterwegs; Norden - Unfallflucht; Hagermarsch - Auto überschlug sich

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Norden von der Polizei angehalten worden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Opel-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem 46-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem hielt die Polizei am Freitagmorgen einen betrunkenen Radfahrer in Norden an. Der 26-jährige Mann war gegen 3.20 Uhr auf der Nadörster Straße unterwegs. Bei ihm stellten die Beamten ebenfalls einen Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille fest. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

Ein Mercedes Vito ist am Donnerstag in Norden beschädigt worden. Zur Tatzeit gegen 19.30 Uhr stand der Wagen am Fahrbahnrand in der Alleestraße. Ein unbekannter Autofahrer touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Wagens und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Hagermarsch - Auto überschlug sich

Ein BMW-Fahrer ist am Donnerstag in Hagermarsch von der Fahrbahn abgekommen. Der 18 Jahre alte Fahrer war mit drei weiteren Insassen gegen 21 Uhr auf der Straße Hufschlag in Richtung Norden unterwegs. In Höhe der Einmündung Sophienhof geriet er aus einer Linkskurve und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich und landete auf einem Feld. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell