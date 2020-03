Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Alkoholisiert gefahren; Aurich - Unfallflucht in Parkbucht; Wiesmoor - Radfahrer leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Alkoholisiert gefahren

Eine Autofahrerin war am Donnerstag in Großefehn unter Alkoholeinfluss unterwegs. Die 58-Jährige wurde am Nachmittag im Postweg von Beamten der Polizei Aurich angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als 2 Promille. Der 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht in Parkbucht

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag zwischen 9 Uhr und 10 Uhr auf der Esenser Straße in Aurich ereignet. Ein grauer VW Golf stand zur Tatzeit in Höhe eines Sonderpostenmarkts in Fahrtrichtung stadteinwärts in einer Parkbucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß nach bisherigem Erkenntnisstand mit seinem schwarzen Mercedes gegen den linken Außenspiegel des VW Golf und fuhr davon. Der Mercedes verlor dabei den rechten Außenspiegel. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Radfahrer leicht verletzt

Am Freitagmorgen ist in Wiesmoor ein Elfjähriger bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin fuhr gegen 7.50 Uhr mit ihrem VW von der Straße Am Schulzentrum auf einen Parkplatz. Dabei stieß sie mit dem Jungen zusammen, der mit seinem Fahrrad links an dem Auto vorbeifahren wollte. Der Elfjährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell