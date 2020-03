Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt; Aurich - 13-Jährige leicht verletzt; Wiesmoor - Bei Auffahrunfall verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch im Lüchtenburger Weg in Aurich mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Die 78-jährige Fahrerin eines Ford C-Max wollte gegen 12.30 Uhr auf die Leerer Landstraße einbiegen und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden 64 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

Aurich - 13-Jährige leicht verletzt

Eine 13-Jährige ist am Mittwoch bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Sie war gegen 13.50 Uhr mit ihrem Rad auf dem Fahrradweg am Hoheberger Weg unterwegs, als eine 67-jährige Autofahrerin auf der Von-Tirpitz-Straße in den Hoheberger Weg abbog. Die Fahrerin des VW Golf übersah die 13-Jährige auf dem Fahrrad und stieß mit ihr zusammen. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - Bei Auffahrunfall verletzt

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwoch in Wiesmoor bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Gegen 19.15 Uhr fuhr im Amaryllisweg ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf die verkehrsbedingt wartende Hyundai-Fahrerin auf. Sie wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

