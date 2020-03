Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto zerkratzt; Südbrookmerland - Autofahrerin schwer verletzt; Südbrookmerland - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs;

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto zerkratzt

Unbekannte haben am Dienstag in Aurich den Lack eines roten VW Caddy zerkratzt. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 8.25 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Parkplatz am Dreekamp. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrerin schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 210 ist es in Südbrookmerland, zwischen Georgsheil und Loppersum, am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Mercedes Sprinter kam nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 6.25 Uhr von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Der 32-Jährige stieß frontal mit einer entgegenkommenden Seat-Fahrerin zusammen. Die 58 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt. Der Mercedes-Fahrer blieb nach bisherigem Erkenntnisstand unverletzt. Die Bundesstraße war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

Südbrookmerland - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein Rollerfahrer ist am Mittwoch gegen 8.50 Uhr in Südbrookmerland von der Polizei angehalten worden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

